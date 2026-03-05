前輪駆動のBEVのみだったラインナップ3月5日、ステランティス・ジャパンはジープの最小モデルに、『アベンジャー4xeハイブリッド』を追加した。と言ってもこれはスケールの大きな話で、前輪駆動のBEVのみだったラインナップに、AWDシステムと48VのMHEVを備えたモデルが加わったのだ。【画像】シープ・アヴェンジャーに大本命『4xeハイブリッド』登場！全39枚車体の核となっているのはおなじみのCMPプラットフォームで、基本的な