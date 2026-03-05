昨年秋に登場したソルテラとの違いスバルの新型EV『トレイルシーカー』をいち早く雪上で乗った。【画像】まさに次世代スバル・アウトバック！新型EV『トレイルシーカー』を雪上試乗全73枚場所は群馬県北部のクローズドエリア。本来は自転車で利用するために設計されたアップダウンのある幅員が狭いワインディング路だ。現地の資料にはサーキットと表現されている。スバルの新型EV『トレイルシーカー』にいち早く雪上で試乗。&#16