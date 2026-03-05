アニメーション映画『鉄コン筋クリート』が、公開20周年を記念して5月8日から全国でリバイバル上映されることが決定した。国内最大級の映画レビューサービスFilmarks（フィルマークス）が手がけるリバイバル上映プロジェクトの一環で、上映は2週間限定となる。【動画】『鉄コン筋クリート』予告編本作は、『ピンポン』『青い春』などで知られる松本大洋の同名漫画を原作としたアニメーション映画。累計発行部数130万部を突破す