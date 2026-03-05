大阪・茶屋町のホテル阪急インターナショナルで、ハーゲンダッツとのタイアップ企画「Blooming Strawberry」が開催中です。ご招待いただき、さっそく味わってきました。苺がたっぷり重なる華やかなパフェと、上品な甘さが広がるデザートカクテルはどちらも完成度の高い一品です。ハーゲンダッツ ストロベリーの濃厚でなめらかな美味しさが際立ち、まるで春がふわっとお口に広がるような贅沢な時間が