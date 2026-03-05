運送業者向けに販売する軽油価格をめぐるカルテル事件で、営業担当者同士が長年にわたり価格調整を行っていたとみられることがわかりました。東京地検特捜部などは5日、新たに石油販売会社「ENEOSウイング」の東京支店などの家宅捜索に入りました。この会社は、4日に家宅捜索が行われた「東日本宇佐美」などとともに、営業担当者が定期的に会合を開き、販売する軽油の価格を引き上げるなどのカルテルを結んだ疑いがもたれています