名古屋市西区で１９９９年１１月、高羽奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、名古屋地検は５日、殺人容疑で逮捕、送検された無職安福久美子容疑者（６９）を殺人罪で名古屋地裁に起訴した。名古屋地検は２月２７日まで鑑定留置を行い、事件当時の精神状態を専門家が調べた。この結果、地検は十分な刑事責任能力があると判断した。