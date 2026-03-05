1000ccクラスの内燃機関に匹敵するトルク性能東京都は2025年12月19日に、スタイリッシュなデザインを特色とする「白バイ仕様の国産EVバイク」を初披露するセレモニーを開きました。この活動は、東京都が環境先進都市として進める「ゼロエミッション東京」の実現に向けたものの一環であり、EVバイクの普及に対する関心を高めることを目的とした象徴的な取り組みの一つです。【画像】超カッコいい！ これが「新型EV白バイ」に跨