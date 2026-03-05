「吉岡家見るとほっこり！ 好きすぎる！」「大内くん、知的な役がめちゃくちゃに合ってる！」とSNSでも話題。ドラマ9『元科捜研の主婦』（毎週金曜夜9時）を好評放送中。元科捜研の専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を「師匠！」と呼んで慕う、科捜研の若手研究員・倉田歩人を演じているのが、AmBitiousの大内リオンだ。倉田同様、フレッシュさと勢いが感じられる大内には、この現場がどのように映っているのか……話を聞いた。【