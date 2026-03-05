「自分で出荷されるいちご」と題された、いちごの着ぐるみを着た1歳の女の子の双子ちゃんが、いちご狩りを楽しむ様子を映した動画がInstagramで話題です。小さな”いちごちゃん”がふたり、いちご畑をテクテクと歩く姿に「きゃーーー♡可愛すぎます！」「これはもう、即完売ですよね…」と、多くの反響が寄せられました。【動画】いちご畑に現れた双子ちゃんおそろいのいちごの着ぐるみを着て、いちご狩りにやってきた双子