2月26日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「被災企業の挑戦“アイリスオーヤマ”」。【動画】＜限定無料＞日本の危機に立ち向かう 被災企業の挑戦累計８億食の大ヒット！〜コメビジネスの舞台裏東京・狛江市のホームセンター「ユニディ」狛江店に並ぶ国産米「和の輝き」。値段は5キロで税込3980円。今、5キロで4000円以下はお買い得と、次々に売れていく。試食販売も実施しており、「甘みがあっておいしい」と好評だ