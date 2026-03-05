車内のゴミって、気が付くといつの間にか溜まっていませんか？特に子どもと一緒のドライブでは、ティッシュやお菓子の袋など想定以上にゴミが増えやすいもの。そこで今回は、3COINSで注目のカー用品「CARスリム引っ掛けゴミ箱」を実際に車で使ってみて感じた使い勝手や、気になる点を詳しくチェックしました。車内の隙間にスッキリ収まるスリム設計「CARスリム引っ掛けゴミ箱」は、高さ約14cm×幅約16cm×奥行き約8cmと、その名