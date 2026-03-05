私はナギサ、専業主婦です。夫のヨシハルと幼稚園児の息子カイトがいます。最近パートを辞めてヒマになった義母が、平日の日中、アポなしでやってくるようになりました。しかも「もしものときのために合鍵を持っていたい」と言い出したのです。そんなものを渡したら、勝手に出入りされるに決まっています。しかしヨシハルは何の疑問も持たず、合鍵を渡すつもりのようです。家族のプライバシーが脅かされることを理解してもらわない