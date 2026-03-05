「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。2月27日(金)に放送した「デカ盛り王国・群馬で爆食!総重量4.5キロ巨大寸胴ラーメン」をプレイバック！【動画】＜総重量4.5キロ＞衝撃の巨大寸胴ラーメン！新世代女王・えびまよに群馬最強タッグが挑む"デカ盛り王国"として知られる群馬県で、新世代女王・えびまよと、地元の誇る最強タッグが大食いバトル！えびまよに挑むのは、県内のデカ盛りを数々制覇してきたデカ盛りクイーン・ゆ