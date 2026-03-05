大型トラックへの装備が義務化されている速度抑制装置を不正改造したとして、おととい（3日）、大阪市の運送会社と従業員が書類送検され、その車両の検査が岡山市北区で実施されました。 【写真を見る】速度抑制装置を不正改造したとされる大型トラックの車両検査を実施「108キロです」【岡山】 検査は、中国運輸局岡山運輸支局と岡山県警などが合同で実施したものです。大型トラックへの装備が義務化されている速度抑制装置・