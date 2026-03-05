福岡県は5日、県内の定点医療機関から2月23日〜3月1日に報告されたインフルエンザの感染者数が、前週比0・59倍の3083人だったと発表した。1医療機関当たりは25・27人。2週連続で減ったものの、県は警報レベルを維持している。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・90倍の45人だった。