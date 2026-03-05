イラン情勢の悪化を受け、愛知県の大村知事は4月に予定していた中東4カ国への訪問を見送ると明らかにしました。大村愛知県知事：「こういう情勢になりましたので、正直言って行けないと、飛行機が飛んでおりませんのでね」5日朝、大村知事は幹部らを集めた会議で、アメリカによるイランへの軍事作戦の影響で、4月上旬から1週間程度予定していた中東への訪問を見送ることを決めたと明かしました。県によりますと、知事はUAE、