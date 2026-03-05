去年１２月、上山市の自宅で強盗事件が起きたかのように噓をつき警察の業務を妨害したとして、逮捕された女の身柄がきょう、山形地方検察庁に移されました。 【画像】事件現場とされていた場所 警察では女による単独での犯行とみて調べを進めています。 きょう送検されたのは、きのう、偽計業務妨害の疑いで逮捕された上山市高野の無職の女（２４）です。 女は、去年１２月１日、家族を通して強盗事件が起きたとウソの通