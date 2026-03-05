今季の米女子ツアー第三戦「HSBC女子世界選手権」でトップ10に入った竹田麗央。フェードボールが武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真で比較】昨年より軸回転が強くなり、体重移動が減った竹田麗央のドライバースイング◇◇◇昨年までは、いい意味で柔軟に体を動かし、左右に体を揺さぶって打つ印象がありましたが、現在はその左右の動きが小さくな