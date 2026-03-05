プーマジャパンから、コブラの新作パターのアナウンス。「COBRA PUMA GOLFから3Dプリント構造とMIM製法を採用した『3DP TOUR』と『MIM』パターを発売。高MOI設計とDescending Loft Technologyにより、一貫した打ち出しと安定した順回転を実現します」と、同社広報。【画像】こちらがソフトなインサートの『MIM』シリーズまず、『3DP TOUR』シリーズは、3Dプリント技術によって成形されたナイロンカートリッジをヘッド内部に配置。