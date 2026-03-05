＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが進行している。左手首痛から約8カ月ぶり復帰の小祝さくらが午前11時に1番パー4からティオフ。パーで滑り出している。【ライブフォト】これが政田夢乃の開幕ウェア5アンダー・単独首位にルーキーの藤本愛菜。18番パー5では今季第1号となるイーグルも奪った。2打差2位タイには永井花奈、政田夢乃、高