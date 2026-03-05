五島市の基幹作物のひとつ「葉タバコ」の植え付け作業が始まりました。 五島市では、30戸の生産農家によって計55ヘクタールの農地で葉タバコが栽培されています。 このうち、五島市長手町の道脇 実喜夫さんは3.5ヘクタールの畑で栽培していて、この日は早朝から家族ら8人で長さ10センチ程に成長した苗を畑に植え付けていきました。 五島の葉タバコは去年、猛暑の影響を受けながらも約3億1000万