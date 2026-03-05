ピンゴルフジャパンから、新作パターのアナウンス。「パターの再現性を高める“視線”に着目した【結果は、視線で決まる。】パター『SCOTTSDALE TEC』を4月9日より、全国取扱店舗にて発売いたします」と同社。34インチと37インチを用意し、税込71,500円で展開される。【画像】鈴木愛やフィナウが選んだ『ALLY BLUE ONSET』の構えた顔つき事前に記者も詳しく説明を受けたが、同社が長年研究してきた分野に一定の答えが出た意欲作で