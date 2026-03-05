米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが5日までに、自身のインスタグラムを更新。「冷やし中華がLAではもう売ってる」と季節を先取りした手作りランチを披露した。【写真】「彩りが素晴らしすぎ」「お皿も素敵ですね〜」野菜たっぷりで“ほぼサラダ”な桃井かおりの手作り冷やし中華桃井は「ほぼサラダ」と称し、サラダ菜を“座布団”のように敷き詰め、ブロッコリー、さやえんどう、炒り卵、トマトをぜいたくに