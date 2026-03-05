国民民主党の玉木代表が5日、党の会合で、飲食料品の消費税率ゼロや給付付き税額控除について議論する「社会保障国民会議」に参加する意向を表明することがわかった。関係者が明らかにした。国民会議は2月26日に初会合を開いたが、参加を呼びかけられていた国民民主党と中道改革連合は出席を見送り、政党では、自民党、日本維新の会の与党とチームみらいが出席していた。