5日の新潟県内は、波の高い状態が続いていて、海沿いの地域では高波への注意が必要です。寒気の影響を受けている5日の県内。朝の最低気温は津南町でー0.5℃となるなど多くの地点で3月下旬並みとなりました。最低気温が3.9℃だった新潟市中央区では、青空が広がったためコートを着ずにカーディガンなど春の装いで歩く人の姿も…【街の人】「暖かいと思ってカーディガンだけできたらすごく寒い」【街の人】