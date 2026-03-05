サッカー日本代表の三笘薫選手（28）がプレミアリーグの試合で負傷交代しました。6月のワールドカップを前に、けが人続出の日本代表にとって緊急事態です。ホームでのアーセナル戦に先発したブライトンの三笘選手は前半11分、味方とのパス交換からシュートを放ちますが、このプレーで左足を押さえうずくまってしまいました。相手ディフェンダーと交錯し、左足首をひねった三笘選手はその後もプレーを続けたものの、ハーフタイムに