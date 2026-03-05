経済産業省は、熊本県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの最新の平均小売価格が、3週連続で値上がりしたと発表しました。 【写真を見る】熊本県内のガソリン価格「157円20銭」3週連続値上がり中東情勢受け来週も「2円～3円程度値上げの可能性」 経済産業省によりますと、3月2日時点の県内の価格は、前の週の調査より50銭高い157円20銭で、3週連続の値上がりとなりました。 全国平均も3週連続の値上がりで、