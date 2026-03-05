記者会見する木原官房長官＝5日午前、首相官邸木原稔官房長官は5日の記者会見で、中国の全国人民代表大会（全人代）の政府活動報告が2026年の国内総生産（GDP）成長率目標を25年から引き下げたことについて「中国の経済動向を引き続き注視していく」と述べた。「日本や世界の経済に大きな影響を与えうる」とも語った。同時に、全人代で審議する26年予算案に計上された前年比7％増の国防費を巡り「中国は十分な透明性を欠いたま