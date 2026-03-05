フジテレビ「サン！シャイン」が５日、放送され、ＭＣを務める俳優・谷原章介が、ＳＰキャスターの杉村太蔵氏から笑顔で厳しいツッコミを受けた。冒頭で佐々木恭子アナウンサーが「今日はすごい日なんですよ。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安。４つがそろう最強の開運日で、次は約６８年後です！」と伝えた。谷原は「ぼくは目が覚めてから信号の接続もすべて良く、高速に乗ってからもすごくすいていて」と好調な滑り出しだっ