フィギュアスケート男子、10年バンクーバー五輪銅メダリストでプロスケーターの高橋大輔さん（39）が5日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。木曜レギュラーの生出演を卒業することが明かされ、生出演では最後の出演となった。番組冒頭、MCの「ハライチ」澤部佑は「大ちゃんが、今日で生放送最後」と紹介。高橋さんは「本当に…。2年間。」「そんな感じしなくて」と明かした。澤部