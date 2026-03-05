SixTONES松村北斗（30）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこあポケモン』」発売記念イベントに登壇し、新生活を送る人へアドバイスを送った。まもなく、就職や入学などでの新生活シーズンが到来する。松村は「没頭できることや趣味を見つけて」とアドバイスした。「ストレスみたいなものから逃げる時間を上手に確保して欲しいなと思います。どうしても楽しいだけじゃいかな