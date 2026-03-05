ブレインスリープは、睡眠実態に関する「睡眠偏差値」調査の結果を2026年3月4日に発表した。調査は2026年1月、全国47都道府県の男女10,000人を対象にWebで実施されたもの。ブレインスリープ「睡眠偏差値」調査ブレインスリープは2020年から「睡眠偏差値」調査を継続実施しており、2026年で7年目となる。睡眠時間や睡眠習慣、睡眠負債、生産性、ストレス、SASリスクなどを総合的にスコアリングし、日本人の睡眠実態を可視化している