【単行本宣伝話】 3月5日 公開 単行本宣伝話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月5日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の「単行本宣伝話」をヤンマガWebで無料公開した。 今回は、3月18日に発売する単行本第1巻の宣伝話。占い師マーシャのズリ占いによって再び託宣を得る勇者。その結果、表紙に選ばれたのはやっぱり……。