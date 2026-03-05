3月2日～3月5日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを3月2日から3月5日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には、若手俳優の宮地樹さんが登場。また天音ちかさんの「ヤングチャンピオンNo.5」アザーカット、心愛さんの「ヤングチャンピオン烈No.3」アザーカットも掲載されている。 さらに「ミスYC・ヤンチャン学