【「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」6巻】 3月5日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 ヒーローズは、マンガ「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」の6巻を3月5日に発売する。価格は792円。 本作はアニメ「機動戦士ガンダム」の第28話「大西洋、血に染めて」に登場したジオン兵フラナガン・ブーンの目線から、一年戦争の模様を