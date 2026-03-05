九州電力は中東情勢の緊迫化を受けて、UAEに駐在する子会社の社員とその家族を国外へ退避させる方針を明らかにしました。九州電力によりますと、国外退避を実施するのは、子会社の「キューデン・インターナショナル」で、UAE＝アラブ首長国連邦に駐在している社員とその家族19人です。 アメリカとイスラエルの軍事作戦以降、イランによる報復攻撃は中東の周辺の国にも及んでいます。UAEのドバイでは3日、アメリカの