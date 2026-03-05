画像生成AIのFLUXシリーズで知られるBlack Forest Labsが、生成AIをトレーニングするための新たなアプローチ「Self-Supervised Flow Matching(Self-Flow)」を発表しました。Self-Flowは生成モデルを自己教師あり学習で効率的にトレーニングするための仕組みで、学習効率の大幅な向上や画像生成時のテキスト描画の向上などを実現しています。Black Forest Labs - Frontier AI Labhttps://bfl.ai/research/self-flowWe present a res