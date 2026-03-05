任期満了に伴い4月行われる沼津市長選挙に、沼津市議の大場豪文氏が立候補を表明しました。沼津市長選挙への立候補を表明したのは、沼津市議会議員の大場豪文氏56歳です。大場氏は沼津市出身で2019年の市議選に初当選し、現在2期目。会見で「市役所の内部改革を進め、市民サービスの向上を目指したい」と意欲を語りました。（大場 豪文市議）「皆さんと一緒に新しい沼津の明日をつくるために全力で取り組みます」4月26日投開