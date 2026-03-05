箱根駅伝初出場を目指す明学大の新監督に４月１日付で就任する中村匠吾氏（３３）が５日、東京・港区白金台の白金キャンパスで会見を行い、２０３０年秋の第１０７回箱根駅伝予選会までに本戦突破を目指すことを明言した。中村新監督は１月２３日に所属の富士通から「３月末で引退」が発表されたばかり。２月１５日には出身地の三重県で行われた「美し国三重市町対抗駅伝」では四日市市の選手として出場し、１０区（６・９２５