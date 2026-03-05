アジア株反発も上げ縮小、米イラン戦争継続見通しイラン対米強硬姿勢強調 東京時間11:37現在 香港ハンセン指数 25663.82（+414.34+1.64%） 中国上海総合指数 4108.56（+26.09+0.64%） 台湾加権指数 33660.04（+831.16+2.53%） 韓国総合株価指数 5614.01（+520.47+10.22%） 豪ＡＳＸ２００指数 8914.20（+12.99+0.15%） アジア株は反発。前日の米株反発を受け大幅上昇して始まったが