東京午前のドル円は一時１５６．４６円付近まで円高・ドル安推移。イラン戦争の勃発を受けた逃避的なドル買いが一巡し、ドル円は重くなった。ただ、中東で激しい武力衝突が続くなかでニューヨーク原油が３％超上昇していることはドル円を下支え。原油高による日本の貿易赤字拡大が警戒されているほか、米追加利下げ見通しは不透明。 ユーロ円は１８２．１７円付近、ポンド円は２０９．３７円付近