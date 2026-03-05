男子マラソン日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が５日、神戸市の大丸神戸店で開催中の「大黄金展」（９日まで）に来場。スポンサー契約をしている金製品を扱う株式会社ＳＧＣから、昨年１２月のバレンシアマラソンで日本記録（２時間４分５５秒）を樹立したことを祝して純金の表彰状が授与された。現金にすると６０万円相当という表彰状を手渡された大迫は「非常にうれしいです」と笑顔。同展には、ドジャース・大谷翔平の等