５日前引けの日経平均株価は前営業日比１４６７円７３銭高の５万５７１３円２７銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億７７００万株、売買代金概算は４兆４９２２億円。値上がり銘柄数は１５１２、対して値下がり銘柄数は７０、変わらずは１３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は買い先行。日経平均は２３００円を超える上昇で一気に５万６０００円台を回復する場面があった。中東情勢を巡る過度な不安が後