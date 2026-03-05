【新興国通貨】ドル人民元は6.88台、ドル進む＝中国人民元 ドル人民元は前日の6.9278元から大きく下げている。昨日海外市場で6.89台までドル安とアンリ、今朝は一時6.8762元を付けた。 中国は今日から国会に当たる全国人民代表大会（全人代）が開催される。経済成長目標や、具体的な経済施策が注目される。 人民元円は朝に一時22.687円を付けるもすぐに戻し22.78円前後での推移。 USDCNY 6.8870CNYJPY22.782