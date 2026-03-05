女優の剛力彩芽が５日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の２０２６年度語学番組出演者取材会に出席した。剛力はＮＨＫＥテレの番組「中国語！ナビ」（水曜・後１１時）で新たに生徒役を務める。冒頭に「ゼロから中国語を学ばせていただきます。皆様と一緒に学べることを楽しみにしております」とあいさつ。出演を決めた理由について「この年齢（３３歳）になると、自分で勉強しようと思っても正直続かない。まず『勉強ができる』