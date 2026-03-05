飯田市南信濃では早咲きのサクラが開花し、春の訪れを告げています。ほころんだ花から蜜を吸うメジロ。飯田市の山間にある南信濃では、川沿いに植えられた200本の河津桜が咲き始め、春を告げています。南信濃では、2月中旬から暖かい日に恵まれ、平年より1週間ほど早い、先月28日に開花。遅かった去年より1か月早く、記録が残る2008年以降では、最も早い開花となりました。豊丘村から「春が来たという気分になって、これからぼちぼ