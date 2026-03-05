フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が５日に放送され、木曜レギュラーであるフィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さんが、３月いっぱいで卒業することが発表された。この日が最後の生放送の出演だと説明した。司会の「ハライチ」の２人から「きょうで生放送卒業ということで」と話を振られた高橋さんは「やっと慣れてきたのに」と残念そう。高橋さんは２０２４年４月か