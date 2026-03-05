県内企業の労働組合でつくる連合静岡は、春闘が本格的に始まったことを受けて会見を開き、実質賃金のプラス転換を訴えました。連合静岡はこの春闘で、全体で5パーセント以上、中小企業は6パーセント以上の賃上げを訴えています。角山会長は4年連続でマイナスの実質賃金をプラス転換させる必要性を訴え、賃上げが当たり前の社会の実現を目指すと話しました。（連合静岡角山雅典会長）「賃金は確かに上がっているんで