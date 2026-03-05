タレント・指原莉乃が５日、都内でＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２「ぽこあポケモン」発売記念イベントにＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗らと出席した。この日発売となった同ゲームは、ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム。ポケモンたちとのんびり生活が楽しめる。放映中の新ＣＭでは、リズミカルなダンスに挑戦している。指原は「アイドルの現役を離れてかなり時間がたっているのですごく不安で。インタビュ