「ＨＡＮＡ」のＭＡＨＩＮＡが５日、都内でＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２「ぽこあポケモン」発売記念イベントにＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗、タレント・指原莉乃らと出席した。この日発売となった同ゲームは、ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム。ポケモンたちとのんびり生活が楽しめる。放映中の新ＣＭで、ＭＡＨＩＮＡはかわいらしい歌唱を披露。「めちゃくちゃ早口で難しくて。お風呂で練習して、歌